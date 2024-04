LIVE - La Difesa israeliana | «Non c’è altra scelta che rispondere all’Iran» I media Usa | «Il contrattacco potrebbe essere imminente»

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le notizie di lunedì 15 aprile sul conflitto tra Israele e Iran e sulla guerra tra Hamas e Israele. Iran: «Nave portoghese sequestrata per violazioni leggi marittime». Macron: Israele ci sarà alle Olimpiadi perché non è Paese aggressore, «bisogna isolare l’Iran e aumentare le sanzioni». Dopo l’attacco in Iran, Israele è deciso a continuare l’azione a Gaza

Serie A: in campo Fiorentina-Genoa 0-1 LIVE - In Difesa, davanti a Martinez, giocano Bani, De Winter e Vasquez Le scelte di Italiano: qualche variazione in casa viola considerato il doppio impegno europeo. Rifiatano Dodo e Parisi in Difesa, ...ansa

Fiorentina-Genoa in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Fiorentina-Genoa in programma oggi alle ore 18:30, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...fanpage

Guerra Ucraina Russia, Kiev: "In 24 ore Zaporizhzhia colpita dai russi 400 volte". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: 'In 24 ore Zaporizhzhia colpita dai russi 400 volte'. LIVE ...tg24.sky