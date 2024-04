LIVE Darderi-Navone | ATP Bucarest 2024 in DIRETTA | fra pochi minuti tocca all’azzurro

(Di lunedì 15 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29 Lucianoha dato una sterzata alla sua carriera nei primi quattro mesi di questo. Il classe 2002 azzurro, dopo il clamoroso exploit di Cordoba che gli ha regalato il primo titolo ATP, ha continuato a esprimersi su ottimilli sul rosso. A Houston, nell’ultimo torneo disputato antecedente all’approdo in Europa,è entrato tra i migliori quattro sulla terra marrone texana, eliminando due nomi di peso come Francisco Cerundolo e Marcos Giron prima di cedere in due set a Frances Tiafoe. 13.26 Luca Nardi ha perso il suo incontro di primo turno con Thiago Seyboth Wild con il punteggio di 3-6 7-6 6-7. Il pesarese, in vantaggio di un break nel terzo set, ha accusato un infortunio alla caviglia sinistra dopo aver avuto a ...

Lunedì subito in campo Luca Nardi e Luciano Darderi nel "Tiriac Open" (ATP 250 - montepremi complessivo 651.865 euro)

Sorteggiato il tabellone dell'ATP 250 di Bucarest, l'evento sportivo più antico del Paese, andato in scena per 21 edizioni di fila dal 1996 al 2016