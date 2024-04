LIVE Darderi-Navone 2-6 3-6 | ATP Bucarest 2024 in DIRETTA | falloso e nervoso l’azzurro che esce di scena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-6 GAME, SET AND MATCHabbozza una sorta di palla corta che non arriva nemmeno alla rete, facendo notare la sua frustrazione per una giornata nata male e conclusasi peggio. Passa il turno il numero 51 del mondo con il punteggio di 6-2 6-3 in 1h33?. 15-40 Volee vincente con il dritto per, due match point per l’argentino. 15-30 A segno con il dritto lungolinea. 15-15 Questa voltaè stato ineccepibile: palla corta perfetta e volee di rovescio ben giocata che vale il punto. 0-15 Si ferma sul nastro il dritto di. 3-5 GAMEprova ad uscire dallo scambio con la smorzata, ma la palla non oltrepassa la rete. 40-15 Nulla ...