LIVE Avellino-Benevento 0-0 | termina il primo tempo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024)di lettura: 2 minutiTutto in una notte. Dopo la vittoria del campionato della Juve Stabia,si affrontano in un derby che mette in palio il secondo posto in classifica. Un posizionamento che in ottica playoff porta in dote l’ingresso alla seconda fase nazionale paragonabile ai classici quarti di finale.. Confermate le impressioni della vigilia con l’dentro con il 3-5-2. Sulla corsia destra gioca Llano (in panchina Ricciardi). Rocca prende posto a centrocampo, in attacco Gori preferito a Sgarbi. La prima occasione è di marca sannita Pinato spacca in due l’e serve Ciciretti sulla destra. L’attaccante si accentra e calcia col sinistro, conclusione centrale, blocca Ghidotti. L’ci prova in ...