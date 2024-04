Litiga col marito | poi precipita dal balcone

(Di lunedì 15 aprile 2024) La dinamica di quanto è avvenuto è ancora da chiarire con esattezza. Di fatto, una donna di 40 anni èta domenica sera (14 aprile) daldel secondo piano della palazzina dove risiede a Casalpusterlengo, comune in provincia di Lodi. Adesso si trova ora ricoverata in gravi...

Donna di 40 anni Litiga col marito e poi precipita dal balcone - E ora si trova ora ricoverata in gravi condizioni. Si sa che poco prima aveva Litigato aspramente col marito. Sul posto, in via Giacomo Matteotti, sono intervenuti il 118 con l'eliambulanza e i ...milanotoday

Lodi: Litiga col marito e poi cade dal balcone, grave una 40enne - E' in gravi condizioni la donna che ieri sera è precipitata dal balcone del secondo piano dell'edificio dove vive a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. La 40enne è attualmente ricoverata ...affaritaliani

Litiga col marito e poi cade dal balcone, 40enne grave - Una donna di 40 anni è precipitata ieri sera dal balcone del secondo piano dell'edificio dove risiede a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, e si trova ora ricoverata in gravi condizioni. Sul posto ...ansa