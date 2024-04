Lite all’Isola 2024 tra Peppe Di Napoli e Francesco Benigno | “Sei un fallito” | poi lo scontro con Luxuria

L’Isola dei Famosi è appena cominciata, eppure la tensione sembra essere già alle stelle per alcuni naufraghi . Quest’anno ci sono due isole, una abitata dia Famosi e l’altra dai non Famosi . Su ... (tutto.tv)

Francesco Benigno contro l'Isola: «Clip ad hoc contro di me, colpo basso. Me lo aspettavo», Luxuria lo zittisce - L'arrivo di Francesco Benigno all'Isola dei Famosi continua a creare scompiglio. L'attore litiga praticamente con tutti e durante la diretta di lunedì anche con gli autori ...leggo

Francesco Benigno, rissa sfiorata con Peppe Di Napoli all’Isola dei Famosi 2024/ “Fallito, non sei nessuno!” - Peppe Di Napoli e Francesco Benigno, la Lite sfocia quasi in rissa all'Isola dei Famosi 2024: "Sei un fallito nella vita, non sei nessuno" ...ilsussidiario

Isola, violenta rissa tra Francesco e il pescivendolo Peppe: “Sei un fallito nella vita” - C'è stata un acceso scontro tra Francesco e Peppe a L'Isola dei Famosi, dove sono volate parole grosse: "Sei un fallito nella vita" ...novella2000