L’Isola dei Famosi | Elenoire Casalegno replica stizzita | “La regola è quella delle 10 P“

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 15 aprile 2024)dei, l’inviata in Hondurasai commenti social o lancia una frecciatina? Le dichiarazioni in un videodeitorna questa sera su Canale 5 con un nuovo appuntamento in diretta. La nuova edizione vede una squadra totalmente inedita ed unita. A partire dalla conduttrice Vladimir Luxuria, ai due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese fino ad arrivare all’inviata in Honduras,. Nel corso della quarta puntata avverrà la prima eliminazione. In diretta verrà svelato l’esito del nuovo televoto. Leggi anche Mirko Brunetti svela i suoi prossimi progetti: “Questi saranno dei giorni molto importanti” Lasocial dell’inviata La ...