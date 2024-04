L’Isola dei Famosi 2024 | scintille prima della puntata | volano parole pesanti tra due naufraghi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una naufraga dedeisi è scontrata in maniera piuttosto accesa con un nuovo concorrentediretta di questa sera, lunedì 15 aprile. Infatti, una difficoltà nell’accendere il fuoco è stato motivo di discussione, così che i due isolani hanno dato via a un battibecco perché non si sono mostrati contenti dell’apporto dell’uno e dell’altra per il benecollettività. Ma per loro fortuna, dopo lo screzio Edoardo Stoppa è comunque riuscito nell’impresa.dei: battibecco per il fuoco tra dueNel daytime dedeidi lunedì 15 aprilesono state mandate in ...