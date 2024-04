L’irrefrenabile abuso dei sostantivi aggettivati nei titoli dei giornali

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 aprile 2024) «Follia Ronaldo»: così, qualche giorno fa, i siti di moltititolavano il gestaccio del campione portoghese, che nella semifinale della Coppa d’Arabia ha dato una gomitata a un avversario, si è preso il cartellino rosso e, non pago, ha mostrato un minaccioso pugno all’arbitro temerario. Succede (anche se non dovrebbe). La tendenza ad accostare due nomi, nome comune il primo e generalmente proprio il secondo, dilaga sui, soprattutto, ma non unicamente, quelli sportivi. Soprattutto, ma non unicamente, nei, in particolare quelli cosiddetti fuori linea. Infatti, su uno dei quotidiani che riportavano la notizia, la formula era ripetuta, subito nell’attacco del pezzo, solo cambiando il nome comune: “Psicodramma Ronaldo” (psicodramma? Boh…). Esigenze di sintesi (che però al di fuori deisi ...