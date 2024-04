L’Iran lancia missili su Israele | il gran circo “demogradico” se la prende con gli ebrei

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 aprile 2024) Mentre l’italico ministro degli Esteri spiegava di essersi battuto come un leone per ottenere dalche i nostri guaglioni lontani da mammà non corressero pericoli; mentre Madame Boldrinì du côté de chez Amman spiegava che lì andava tutto bene, salvo il dramma del sonno tormentato dalle fastidiose intercettazioni deiiraniani; mentre naa capitale la meglio gioventù europeista preparava il comunicato che avrebbe diffuso a tempo debito, mica de notte, ma il mattino dopo, presto presto, verso mezzoggiorno con du’ g, vale a dire la dichiarazione da Stati Uniti delde Raccordo Anulare secondo cuinun deve da fa l’escalescion; mentre D’Alema il colombiano spiegava che se bombardi le ambasciate altrui te la cerchi, diciamo, e se poi sono ambasciate umanitarie (questo lo disciamo noi) te la cerchi in ...