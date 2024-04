L' ipocrisia dei pacifisti che benedicono l' attacco a Israele

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le piazze occidentali impiegarono appena poche ore per dimenticare l'origine della guerra di Gaza ossia il pogrom perpetrato da Hamas frai civili ebrei con il bilancio terrificante di oltre 1.200 vittime, stupri, atrocità e la deportazione di trecento ostaggi – e per concentrare l'attenzione solo sulle vittime palestinesi della rappresaglia israeliana. Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, in queste ore il pacifismo non è stato scosso da alcun moto di indignazione per l'iraniano acol lancio di centinaia di missili e droni, prendendo evidentemente per buona la tesi del regime di Teheran che si sia trattato di un mero atto di «legittima difesa» dopo il blitz israeliano nel consolato iraniano di Damasco. C'è un velo ditutto ideologico che condiziona questa diversa sensibilità di fronte alla guerra, e che ...