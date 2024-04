L’internet point nasconde una bisca clandestina | blitz della finanza

(Di lunedì 15 aprile 2024) Empoli (Firenze), 15 aprile 2024 - Ufficialmente era qualificato come un internet, ma nella realtà era una. Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale di Firenze hanno fatto la scoperta a Vinci. Lafigurava come ditta individuale, il cui titolare è un uomo di origine cinese. Le indagini, svolte dai militariguardia didi Empoli, hanno permesso di monitorare le frequentazioni del locale e di acquisire elementi tali da ritenere che lì non ci fosse assolutamente un internet. Non solo. Un appiglio interessante è come sempre arrivato dai social, dove girava un documento in lingua cinese in cui si pubblicizzavano molti giochi computerizzati, come roulette e baccarat, presenti proprio in quella sede, al cui ...

Everton have 76 reasons why they can finally leave Newcastle with an unwanted record - Everton have just ended one club record winless run in the Premier League, so can they now break another hoodoo While the late 1-1 comeback draw at Newcastle United was a welcome point, it marked a ...liverpoolecho.co.uk

Bisca clandestina a Vinci nell'internet point, locale sequestrato e due denunce - Un internet point di Vinci rivelava essere in realtà una bisca clandestina: il titolare della ditta individuale, di origine cinese, è stato poi denunciato ...gonews

Person Finds A Perfect Way To Deal With Horrible Landlord, Gets $13k - She started her tale by providing some context about her background Image credits: Kelly / pexels (not the actual photo) She then shared how she and her roommates got along with the original ...msn