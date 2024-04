L’Inter annuncia il ‘Man of the Match’ col Cagliari! Una versione

Leggi tutta la notizia su inter-news

Alexis Sanchez è il MOTM di Inter-Cagliari. Il cileno ha vinto il premio come Man Of The Match grazie anche all'assist al bacio per il momentaneo 1-0 di Marcus Thuram. Per 'El Niño' si tratta del quarto assist nelle ultime otto partite. In mezzo anche due gol contro Genoa ed Empoli. Niño in"assistman" è il nostro MOTM di Inter#ForzaInter #Inter#MOTM pic.twitter.com/7XNqkH64Pl — Inter (@Inter) April 15, 2024