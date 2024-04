L’insularità possibile | il caso Corsica Intervista a Marie-Antoinette Maupertuis | Presidente dell’Assemblea corsa

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 15 aprile 2024) Facendo seguito al dibattito in corso sul, tema al quale è rivolto l’Osservatorio dell’Eurispes, dedichiamo un focus particolare alla, realtà insulare della Francia, pienamente inserita nelle dinamiche del paese ma nella quale è in atto un dibattito in merito a una maggiore autonomia. Che cosa implicanell’economia della, per le sue istituzioni, per il suo futuro? Sull’argomento è intervenuta l’Onorevoledella, come descriverebbe la situazione economica e sociale dellaoggi, quindici anni dopo il suo saggio «Une matrice de comptabilité sociale pour la Corse», ...