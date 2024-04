L’influencer Maxim Lyutyi ha lasciato morire il figlio di un mese | “nutrito” solo di “respiro solare”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 15 aprile 2024) A suoper crescere sarebbero dovuti bastare esclusivamente i raggi solari. Questa la convinzione di, un influencer di 44 anni, che ha letteralmentedi fame il piccolo Kosmos, di appena 30 giorni. L’uomo, che sui social promuoveva una vita basata sull’alimentazione vegana e crudista, e ora a processo per la morte del neonato,solamente con l’esposizione al sole, seguendo la pratica conosciuta come ‘’. La storia arriva dalla Russia, precisamente da Sochi, una città sul Mar Nero, e risale all’8 marzo del 2023, quandoe la madre di Kosmos, Oxana Mironova, 34 anni, si sono recati in ospedale perché ilappariva stanco. Il piccolo, però, non ha fatto ...