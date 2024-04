L'India corre e fa il pieno di capitali. Anche grazie agli Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il sorpasso è già iniziato da tempo, con la freccia a sinistra ben lampeggiante.è sempre più baricentro finanziario non solo dell’Asia, ma del mondo. Certo, Wall Street è e rimane il motore dell’economia globale, il primato americano è ben saldo. Ma lo stesso non vale per la Cina, la cui incapacità ormai conclamata di risolvere i suoi problemi strutturali, ha innescato una spirale di sfiducia che ha contagiato gli investitori, spingendoli tra le braccia del. Da quando, poi, Jp Morgan ha annunciato, lo scorso settembre, di aver inserito la piazza finanziaria indiana nell’elenco dei listini considerati emergenti, dunque consigliabili per investire, il turbo è entrato in azione. Per figurare tra i mercati più appetibili, bisognerà attendere giugno, quando a tutti gli effetti la Borsa di Nuova Dehli figurerà tra i grandi hub mondiali della ...