Liga | 31esima giornata | tris dell’Atletico al Girona | 1-0 per Barcellona e Real Madrid

(Di lunedì 15 aprile 2024) Milano, 15 aprile 2024 – Nella trentunesimadispagnola vincono in trasferta e di misurache battono, rispettivamente, Mallorca e Cadice. Nel big match tra terza e quarta forza del campionato, trionfa l’Alteticoche al Wanda Metropolitano ne fa 3 al. In fondo alla classifica non cambiano di tanto le cose, eccezion fatta per la vittoria del Siviglia a Gran Canaria che fa balzare la squadra di Sanchez Flores a quota 34 punti. Turno che si chiuderà questa sera alle ore 21 con il posticipo tra Osasuna e Valencia. Ripercorriamo tutti i match e vediamo come è cambiata la classifica. Tutti i match del weekend Si parte venerdì con la vittoria del Betis Siviglia per 2-1 sul Celta Vigo. Dopo un primo tempo non esaltante, il ...