Liegi-Bastogne-Liegi 2024 | programma | orari | tv | streaming | chi parteciperà

(Di lunedì 15 aprile 2024) Siamo entrati nella settimana della, che domenica 21 aprile chiuderà il Trittico delle Ardenne e il tradizionale periodo dedicato alle Classiche del Nord. La “Doyenne” è arrivata ormai alla sua edizione numero 110, ed è un ponte ideale verso la stagione dei Grandi Giri. Quest’anno si annuncia un duello straordinario, per la prima volta in questosi affronteranno faccia a faccia due fenomeni assoluti del ciclismo mondiale: il neerlandese Mathieu Van der Poel e lo sloveno Tadej Pogacar. Il campione del Mondo in carica infatti dovrà vedersela con il formidabile sloveno, in quella che è la quarta Monumento della stagione. Van der Poel ha stradominato sia il Fiandre sia la Roubaix, mentre domenica all’Amstel Gold Race ha dato quasi l’impressione di non essere ...