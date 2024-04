L’icona di stile dell’estate? È Sophia Loren e TikTok conferma

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ricordate il trend Mob Wife? Bene: ora che l’inverno è finito è ora di mettere via la pelliccia e tirare dall’armadio abiti a pois, foulard e gonne a ruota. Secondo, fenomenale culla di trend e microtrend, con l’arrivo della bella stagione ci vestiremo tutte comenegli anni Cinquanta e Sessanta. Il trend ha già un nome: l’estate 2024 sarà laSummer. Com’è nato il trendSummer Sappiamo cheè universalmente riconosciuta come una diva, ma come ha fatto l’attrice premio Oscar – ormai sulla soglia dei 90 anni – a conquistare l’algoritmo del social network della GenZ? Il merito ...