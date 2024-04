L’ex ristorante stellato diventa hotel | come fare per dormire nel letto a forma di piatto

(Di lunedì 15 aprile 2024) Siete alla ricerca di un viaggio che possa celebrare la vostra passione culinaria? Lo chef Ferran Adrià ha aperto per una notte le porte di elBulli1846, l'exto un museo: eccoperneldi

L'Italia è aperta a nuove sanzioni del G7 contro i nemici di Israele - Tajani a Reuters - ROMA (Reuters) - A seguito dell'attacco iraniano a Israele l'Italia, che detiene la presidenza di turno del G7, è aperta a nuove sanzioni contro individui nemici dello Stato ebraico, ha dichiarato il ...msn

Chiedi A Un Professionista Della Nutrizione: Mangiare Molte Ciliegie Fa Male Alla Salute - Opinione degli esperti di Theja Keerthi M.Sc Food Science and Technology and Nutrition · 5 years of experience · India Consumare molte ciliegie può portare a indigestione e diarrea. L'elevato contenut ...msn

Design week ai nastri di partenza - L'Italia è un punto di riferimento nel design che dà lavoro a oltre 63mila persone e genera un valore pari a 3,1 miliardi di euro.linkedin