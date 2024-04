Leo Gullotta e l’amore per il marito Fabio Grossi | “Insieme da 43 anni affettuosi e rispettosi”

ROMA – Domenica 14 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 31^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. ... (lopinionista)

Chi è Fabio Grossi , il marito di Leo Gullotta ospite a Domenica In Leo Gullotta è ospite oggi pomeriggio a Domenica In. Un modo per ripercorrere la carriera di un grande talento del nostro cinema e ... (tpi)

Domenica In: Venier in lacrime per la mamma, Gullotta commuove con l’amore per Fabio - Il 14 aprile la conduttrice intervista la futura sposa, chiedendole del matrimonio e della figlia Aria, mentre Ermal Meta parla del Concerto del Primo Maggio ...libero

Domenica In, Leo Gullotta scoppia in lacrime: il ricordo è troppo forte - Domenica In, Leo Gullotta in lacrime dopo il videomessaggio di Giuseppe Tornatore E' andata in onda una nuova puntata di Domenica In, condotta come sempre ...televisionando

Leo Gullotta a Domenica In: «Con Fabio 43 anni insieme. L'ho sposato a 70 anni» - Leo Gullotta è ospite a Domenica In. L'attore nel salotto di Mara Venier ripercorre la sua carriera e racconta aspetti inediti della sua vita privata. Tra le tematiche affrontate ...ilmessaggero