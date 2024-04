Lentigione c’è Blitz a Imola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) IMOLESE 02 IMOLESE (4-3-2-1): Laukzemis; Elefante (54’ Diawara), Dall’Osso, Ale, Daffe (65’ Camara); Konate (54’ Garavini), Brandi, Vlahovic, Capozzi (88’ Manes), Mattiolo; Raffini (74’ Rizzi). All. D’Amore. A disp: Adorni, Rama, Manzoni, Gospodinov.(4-3-3): Rizzuto; Martini (80’ Casucci), Nava, Capiluppi, Cortesi (86’ Macchioni); Roma, Nappo, Nanni (92’ Grifa); Manzotti, Formato (70’ Bocchialini), Sala (75’ Sabotic). All. Beretti. A disp: Zovi, Ricciardi, Turri, Manco. Arbitro: Emanuelle Waldmann di Frosinone (Vickraj e Manni). Reti: 36’ e 51’ Sala. Note: ammoniti Capiluppi, Nappo, Manzotti, Ale. Bella vittoria delche espugna il campo dell’Imolese con il classico punteggio di 2 a 0, una rete per tempo sempre di Federico Sala. La notizia "pesante" arriva dalla Toscana con la Pistoiese ...