Lele Adani | “la Juve negli ultimi 5 anni ha perso tanto della sua storia” | prima la discussione su Leao

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 aprile 2024) E’ arrivato il momento di un primo bilancio sulla 32ª giornata del campionato di Serie A. Un argomento caldo è stato il pareggio del Napoli contro il Frosinone. Il club azzurro si prepara ad una vera rivoluzione: “la cessione di Osimhen è inevitabile, mi aspetto 3 innesti importanti in entrata”, sono le dichiarazioni dia ‘La Domenica Sportiva’. Le parole dell’ex calciatore confermano l’indiscrezione di CalcioWeb: il portiere Donnarumma potrebbe rientrate in una trattativa allargata con il Psg per Osimhen. Calciomercato Donnarumma al Napoli può diventare realtà: l'indiscrezione da Parigi, telefoni bollenti!poi esalta Daniele De Rossi: “è stato in grado subito di incidere, in 15 minuti si è preso la ...