Leggende outsider a Milano

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) C'è chi ce la fa e chi, invece, ce la fa. C’è chi è una leggenda e chi lo è altrettanto. Alcune persone di cui si è sentito parlare troppo, altre troppo poco. Un’icona delle icone è come un artista degli artisti o un DJ dei DJ: qualcuno che, per molte e diverse ragioni, non è diventato noto al grande pubblico nonostante i propri successi e la sua rilevanza., chiameremo così le icone che vengono sempre citate nelle conversazioni interne al circolo e che, allo stesso tempo, rimangono in secondo piano nei rispettivi campi d’azione. Persone che per loro natura influenzano la realtà; persone che progettano, persone che fanno arte, persone che scrivono, persone che fanno musica, persone che costruiscono mondi, persone che creano cose, persone di cui non hai mai sentito parlare, persone di cui hai sentito dire da uno dei tuoi idoli, persone ...