Lega Pro | 36? giornata | gol ed emozioni a raffica | stasera in campo le prime tre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi completerà questa sera con le gare Juve Stabia-Crotone e Avellino-Benevento il 36esimo diPro. Dopo le tante sorprese nei tre anticipi del sabato, anche le cinque sfide andate in scena domenica hanno offerto gol e spettacolo. La Casertana si è aggiudicata (2-1) il match contro il Picerno e ora i falchetti sono a -2 dal terzo posto, ma hanno una gara in più. Blitz del Taranto a Monopoli con i ragazzi di mister Capuano che i questo modo hanno raggiunto il quinto posto, nonostante i 4 punti di penalizzazione. Importante successo casalingo del Catania che ha battito 1-0 il Messina conquistando tre punti fondamentali per non essere risucchiato in zona playout. Turno positivo anche per la Turris che ha espugnato (1-2) Latina. Tris del Cerignola alla Virtus Fracavilla. Sabato 13 aprile Brindisi-Sorrento 2-0 Monterosi-Giugliano ...