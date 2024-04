Le vendite al dettaglio Usa salgono dello 0 | 7% | sopra attese

Nel mese di febbraio 2024, l’Istat ha calcolato una modesta crescita dello 0,1% sia in valore che in volume per le Vendite al dettaglio . Le aspettative del mercato erano invece del +0,2% rispetto al ... (quifinanza)

micro scopica ripresa dei Consumi in febbraio . Si è comprato lo 0,3% in più dell’anno prima, spendendo però il 2,4% in più a causa dell’inflazione. Emerge dai dati sulle Vendite al dettaglio diffusi ... (ilfattoquotidiano)

Usa: vendite al dettaglio sopra attese a marzo - A marzo le vendite al dettaglio degli Stati Uniti hanno registrato un incremento dello 0,7% su base mensile. Il dato è superiore alle attese degli analisti (+0,4%), mentre la rilevazione di febbraio è ...borse

USA, vendite dettaglio (MoM) in marzo - USA, vendite dettaglio in marzo su base mensile (MoM) +0,7%, in calo rispetto al precedente +0,9% (la previsione era +0,4%).teleborsa

Borsa: Europa in ordine sparso, future positivi, Milano +1% - Positivi i future Usa dopo la produzione industriale dell'Eurozona in febbraio in linea con le stime e in attesa delle vendite al dettaglio in marzo, dell'indice manifatturiero di New York e delle ...ansa