Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di lunedì 15 aprile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di152024 Ariete Non è un influsso molto difficile, Luna contro, aumenta però il nervosismo e rende possessivi in amore. Oggi la sensazione di poco amore è più forte perché avete Venere contro questa Luna; quindi, c'è la paura di perdere l'affetto della persona cara, ma poi tutto si risolve. Sole nel segno fino al 19, troverete di sicuro nuove o altre possibilità di successo e di guadagno. Questa sera presenza in famiglia, primo quarto agita un po' tutti, confrontatevi senza litigare. Toro Bellissimo! Sappiate rischiare al momento giusto e con le persone giuste. Può darsi che tutto sembri provvisorio, ...