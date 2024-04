Le sfide dei movimenti giovanili in Europa | il politologo Mény | «Spesso poco strutturati | ma hanno sostituito i partiti» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 aprile 2024) Negli ultimi anni le lotte non-violente per il «diritto al futuro» dei giovani si sono diffuse a macchia d’olio su tutto il territorio d’. Chi si sente minacciato dal cambiamento climatico e pensa che i governi non facciano abbastanza scende in strada. Chi crede che i diritti civili, umani, quelli delle minoranze, il diritto all’istruzione siano stati vìolati si mobilita. Chi pretende un futuro più equo, giusto e pure di pace riempie le piazze. Sono diversi idi protesta emersi: qualcuno si è spento, altri sono ancora attivi. E tutti svolgono un ruolo di primo piano nel determinare lo stato di salute di una democrazia. «I governi dovrebbero cambiare l’approccio nei loro confronti: non considerarli più soltanto come gruppi di opposizione, ma includerli negli spazi decisionali e favorirne la partecipazione ...