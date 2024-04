Le principali eclissi solari totali a cui prestare attenzione nel prossimo decennio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una decade diimperdibili Dopo l’solare totale dell’8 aprile, il Nord America dovrà aspettare quasi nove anni per l’evento successivo. Lesono rare, ma si verificano ogni 18 mesi in media. Settenelcoinvolgeranno paesi come Australia, Egitto, Spagna e Sudan. La serie inizia l’12 agosto 2026 e termina il 20 marzo 2034, con durate fino a 6 minuti e 23 secondi. 1.solare totale del 2026 Il 12 agosto 2026 un’totale scalderà Reykjavik, in Islanda. Il percorso attraverserà Russia, Groenlandia, Islanda e Spagna, con un’massima di L'articolo proviene da News Nosh.

