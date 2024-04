Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 aprile | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 15 aprile 2024) A dominare le aperture odierne è ancora il conflitto in Medio Oriente, dopo l'attacco dell'Iran a Israele avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Joe Biden chiede a Netanyahu di non contrattaccare ma Israele conferma: "Risponderemo all'Iran a tempo debito". Il G7, riunitosi d'urgenza, chiede a gran voce il "no all'escalation". Altro tema centrale, il malore accusato dal difensore della Roma, N'Dicka, durante la sfida contro l'Udinese, poi sospesa