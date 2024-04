Le polemiche arbitrali sono arrivate nel tennis?

(Di lunedì 15 aprile 2024) Da circa 48 ore in Italia sta succedendo una cosa nuova: si discute per una decisione arbitrale nel. Durante la semifinale del torneo di Montecarlo Jannik Sinner ha palla break contro Stefanos Tsitsipas. Il greco, noto per il suo umore ballerino, tira una seconda di servizio centrale che sembra lunga. Sarebbe stato doppio fallo e doppio break per Sinner, nel terzo e decisivo set. Non è esagerato immaginare che la partita, più o meno, si sarebbe chiusa lì. Il giudice di linea, però, non chiama l’out, Sinner ha un momento di esitazione. C’è un breve momento di sospensione della realtà, in cui tutti gli attori in campo sembrano incerti, poi Sinner risponde, male, il punto si gioca e viene vinto da Tsitsipas. Sinner avrebbe dovuto fermarsi e far controllare il segno, invece ha giocato ed è poi tornato sul punto del misfatto, rendendosi conto che la palla era ...

