Le pagelle verdazzurre Si salvano davvero in pochi Mannucci la fa grossa sul 2-0

(Di lunedì 15 aprile 2024) LAGOMARSINI 6,5 Primo tempo senza dover fare parate. Nel secondo incassa il 1° gol senza colpe mentre sul 2° andrebbe “decifrato“ il malinteso con. In ogni caso compie 2 interventi super: da campione quello con mano di richiamo sul destro aperto di Vitiello destinato all’incrocio, efficace quello in opposizione corporea a DiPaola. SALERNO 5,5 Spinge poco stavolta e i suoi cross mancano. Purro gli salta sopra a metà primo tempo... ma per sua fortuna sbaglia mira di testa.4,5 Nervoso già dal primo tempo, quando “investe“ Mazzolli e becca il giusto giallo (... rischiando di più se non fosse per il tempestivo intervento autoritario dell’arbitro). Poi la combinasul raddoppio ospite: una frittata che costerà carissima. COLY 5,5 Si aiuta con il fisico ma soffre anche lui nella “ballerina“ difesa seravezzina. ...