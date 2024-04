Le pagelle Black sontuoso | Uglietti sempre più affidabile Chillo prezioso | Atkins e Grant sottotono

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Alessandro CIPOLLA (2 minuti, 0 punti) Sprazzo di sostanza. N.G. Langston GALLOWAY (35 minuti, 1/5 da 2, 3/6 da 3, 6/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 4 assist, 11 punti) Poco appariscente, molto efficace. Segna i canestri che servono, compresa la "bomba" che dà il colpo del ko a Brindisi. In crescita anche in difesa. Voto 7.5 Mouhamed FAYE (20 minuti, 4/10 da 2, 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse, 1 assist, 1 stoppata, 8 punti) Parte da dominatore, ma al rientro in campo è meno deciso e convinto: mostrandosi contratto e litigando col canestro. In difesa fa il suo con disciplina. Voto 6 Jamar SMITH (24 minuti, 4/4 da 2, 5/7 da 3, 3 rimbalzi, 3 perse , 1 recuperata, 3 assist, 23 punti) Giù il cappello, signori, di fronte a un vero campione. Segna 17 punti nei primi 20’ con percentuali favolose, quando Sakota gli mette addosso Riismaa sembra uscire dal match, ma vi ...