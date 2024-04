Le interviste | parlano i due goleador della partita | Zuelli e Capello Era importante riprenderci subito Ora il derby»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) E’ rientrato titolare ed ha deciso lacon suo gol e dando il là all’azione del raddoppio. "Sono contento di aver aiutato la squadra – racconta il match winner Emanuele–. Contro un avversario fastidioso come il Rimini erasbloccarela. Siamo stati bravi. Magari il primo tempo è stato un po’ più bloccato perché ci pressavano alto. Nell’intervallo il mister ci ha detto di stare tranquilli e di giocare come sappiamo. Conosciamo le nostre qualità e abbiamo fatto quello che dovevamo. Col passare dei minuti gli spazi si sono aperti e abbiamo segnato ancora. Peccato perché potevo fare doppietta senza quella grande parata del portiere ma in campo ci sono anche gli avversari. Mi trovo bene a giocare nei due di centrocampo e poi l’ho fatto con Capezzi che è un giocatore ...