Le crisi internazionali pesano sulle aziende

(Di lunedì 15 aprile 2024) L’INASPRIMENTO delle tensioni geopolitiche, soprattutto nelle regioni confinanti con l’Europa, il rallentamento dell’economia cinese e le condizioni sempre più restrittive per l’offerta di credito, sono solo alcuni dei fattori che lo scorso anno hanno influenzato negativamente le prospettive economiche globali. Proprio questi aspetti "hanno contribuito ad una maggiore pressionecatene di approvvigionamento e alla conseguente diminuzione della domanda in alcune aree del mondo, con risvolti negativi anche sui mercati finanziari e sulla fiducia degli investitori", spiega Claudia Bugno, Senior Fellow Luiss School of Government. "Il Sistema Italia si è trovato a diversificare i propri partner commerciali e a massimizzare i punti di forza, tra cui l’inestimabile tesoretto culturale e il settore manifatturiero, incluso quello del mobile, al fine di mantenere e ...