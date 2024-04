Le associazioni del vino contro Lollobrigida | Sui dealcolati dobbiamo andare avanti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il tema caldo del Vinitaly 2024 è il dealcolato. Tra i padiglioni della Fiera il dibattito è accesissimo. C’è chi si scaglia, anche in maniera veemente, e chi sente il profumo dell’opportunità. Al momento in Italia la pratica della dealcolazione è vietata, chi vuole farla deveall’estero. Con il paradosso che spesso la commercializzazione e distribuzione di mosti italiani viene portatoda aziende straniere. Il ministro dell’agricoltura Francescoè stato chiaro: ha invitato a non chiamare il dealcolato, proponendo ai produttori a una riflessione. Di certo, non accelererà il percorso per cambiare normativa. «Perché può anche aprire a una fetta di mercato, ma il rischio è che si vada ad abbassare il valore di un prodotto di eccellenza». Le reazioni dei ...