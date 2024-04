Lazio | Felipe Anderson in partenza a fine stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024)lascerà le file dellaal termine delladi Serie A corrente. Il calciatore ha comunicato tramite i propri profili social il mancato accordo con la società, sottolineando come il suo impegno non verrà meno nelle ultime fasi di campionato. Il brasiliano è stato dato molto vicino alla Juventus, dove potrebbe approdare a parametro zero in futuro. Comunicato! pic.twitter.com/8JYMZI4QC3 —(@F Andersoon) April 15, 2024 SportFace.