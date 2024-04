L’azienda che premia i dipendenti con le ferie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 aprile 2024 - Un premio produzione in "tempo libero", per incentivare le proprie risorse a coltivare le proprie passioni, dedicarsi agli affetti, riposarsi o viaggiare. Edileco, società cooperativa valdostana specializzata in costruzioni ecocompatibili, ha scelto dire il proprio team di circa 150 persone regalando tre settimane dinel mese di febbraio, da considerare come extra rispetto alle quattro settimane diannuali previste da contratto. Complessivamente, 18.000 ore di lavoro sono state convertite in tempo libero: legandole alla settimana di chiusura aziendale già prevista, questo ha permesso a tutti idi stare inper l'intero mese di febbraio. Un investimento nel work-life balance dei propriper ringraziarli del lavoro svolto ...