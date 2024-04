Lavoro sportivo | le novità della riforma | dalle tasse all’Inail | le risposte del ministero

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ildelha diffuso informazioni precise per quanto riguarda ladel, elaborata dal Governo Draghi nel 2021 ed entrata in vigore durante il Governo Meloni il 1 luglio dello scorso anno. Lasi è resa necessaria dopo la pandemia da Covid-19, che ha messo in difficoltà molte aziende e lavoratori del settore. Le principaliriguardano proprio chi lavora in ambito, in particolare chi opera con società dilettantistiche. A questi lavoratori sono state estese molte tutele che precedentemente non avevano, mentre il loro rapporto con le società sportive è stato riordinato. Ladel...