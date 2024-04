Lavoro | i profili più richiesti dei prossimi 5 anni | il report di Unioncamere

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 aprile 2024) Secondo ilcongiunto die del Ministero delsulle proiezioni occupazionali in Italia per il periodo 2024-2028, reso noto dal Corriere della Sera, si prevede un bisogno di tre milioni di lavoratori neicinque. Gli esperti stimano che tale fabbisogno vari tra 3,1 e 3,6 milioni a seconda delle condizioni macroeconomiche, con conseguente impatto sulla crescita del PIL. Nel complesso, si prevede una diminuzione della richiesta di operai non qualificati e un aumento per le professioni tecniche e specializzate. ITra ipiù ricercati figurano insegnanti, medici e ingegneri. Le figure professionali intermedie, che vanno dagli impiegati agli addetti ai servizi commerciali, rappresentano ...