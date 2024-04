L’attacco dell’Iran annullato dallo scudo difensivo di Tel Aviv? Ecco perché si è trattato di un’azione dimostrativa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) La notte tra sabato e domenica l’Iran ha lanciato contro lo Stato d’Israele il primo attacco diretto della sua storia: finora Teheran aveva sempre preferito colpire tramite altre forze, come gli Hezbollah, i miliziani equipaggiati e addestrati dai Pasdaran nei Paesi dell’area e gli Houthi, anch’essi milizie sciite operanti in Yemen. Stavolta si è assistito a qualcosa di completamente diverso, ma a dir poco inconcludente dal punto di vista militare e privo delle capacità di raggiungere reali obiettivi. E questo lo sapeva, per prima, proprio la Repubblica Islamica, che è a tutti gli effetti una potenza regionale dotata di forze armate numerose ed efficienti, con armamenti moderni, soprattutto dal punto di vista delle capacità missilistiche avendo nel tempo sviluppato vettori (IRBM, Intermediate-Range Ballistic Missile) con gittate superiori ai 5.000 chilometri, in grado quindi di colpire ...