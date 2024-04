“L’attacco a Israele? Propaganda | ora gli iraniani hanno paura” | parla l’attivista Pegah Moshir Pour

Il G7, convocato questa mattina da Giorgia Meloni, ha condanna to l'attacco iraniano contro Israele . "I G7 hanno sottolineato l’esigenza di evitare un’ ulteriore escalation, invitando le parti ad ... (fanpage)

Il prefetto di Roma dopo l'attacco dell'Iran ad Israele dichiara che "l'attenzione e le misure di sicurezza sono alte". In prefettura il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza .Continua a ... (fanpage)

Oltre 300 tra missili e droni lanciati nell'attacco dell'Iran a Israele non hanno fatto danni rilevanti. Si segnalano in tutto 31 feriti ma in gran parte dovuti alla calca durante la corsa verso i ... (fanpage)