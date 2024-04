Latina Palazzetto e nuovo impianto in Q4 | pronta la convenzione con “Sport e Salute spa”

Palazzetto e nuovo impianto in Q4, pronta la convenzione con “Sport e Salute spa” - La giunta di Latina, infatti, ha approvato ... Nel dettaglio, la convenzione agevolerà il Comune nella rigenerazione del Palazzetto di via dei Mille, attualmente chiuso per inagibilità, con il ...latinaquotidiano

Mercoledì alle 20:30 il Cisterna Volley riceve il Padova - CISTERNA DI Latina – Il Cisterna Volley torna in campo domani (mercoledì) alle 20:30 per il match con Pallavolo Padova valido per la terza giornata del girone dei play-off per il quinto posto. L’appun ...radioluna

Sabato cruciale per il Conit Cisterna: ultima gara della regular season - Il Conit Cisterna si prepara alla conclusione della stagione regolare con l’ultima partita contro l’Elmas, in programma sabato prossimo alle 16:00 presso il Palazzetto dello sport di viale delle Provi ...latinacorriere