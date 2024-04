L’assessore Chiusolo risponde | “Con Ordini interlocuzione serena | no alle speculazioni politiche” 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Con gliprofessionali degli ingegneri, architetti e geometri è in corso da sempre una proficua efinalizzata anche a intervenire su qualche fisiologica problematica nel rapporto tra tecnici e uffici pubblici. Tanto è vero che era già in agenda per domani mattina un briefing operativo con i presidenti deglidurante il quale esamineremo alcuni punti sottolineati nella lettera trasmessa. Dispiace che su una normale forma di dialogo sia stata montata una speculazione politica, così come è falso che ci sia stata la benché minima volontà d’ignorare le istanze degli”, lo scrive in una notaall’Urbanistica Molly. “Quanto al merito, faccio rilevare che ci sono state già azioni ...