(Di lunedì 15 aprile 2024) DICE: "ABBIAMO FATTO bene i compiti a casa". Non solo ultimamente, ma negli ultimi anni. Fino a passare l’esame più ambito: "Dopo un 2023 chiuso conrecord sul fronte dei passeggeri, quest’anno puntiamo ai numeridi tutta la nostra storia", annuncia Emanuele, armatore, a capo, con il fratello Gianluca e il cognato Diego Pacella, del Gruppo partenopeo che, con oltre 70 anni di storia, è tra i player di riferimento del trasporto marittimo passeggeri a livello internazionale e presente, anche sul fronte cargo, in tutte le maggiori rotte del mondo. "Raccogliamo i frutti – precisa – degli investimenti che ci hanno assicurato navi competitive, moderne ed efficienti". Quali idel Grupponel 2023? "Il fatturato del 2023 supera i 5 miliardi di euro: il miglior ...

durante l’imminente fine settimana vi potrebbero essere alcuni segni zodiacali più fortuna ti di altri e che quindi potrebbero osare Come in tantissimi sicuramente già sapranno, ogni segno zodiacale ... (informazioneoggi)

L’anno d’oro di Grimaldi: "Ora i migliori risultati di sempre" - D’altro canto, la scelta di circumnavigare l’Africa, giungendo allo stretto di Gibilterra, si sta traducendo in un aumento dei giorni di navigazione, almeno tra i 10 e i 15, e dei noli marittimi ...quotidiano

Mercati, l'attacco dell'Iran non preoccupa. Ma con l'escalation cambia tutto - I pericoli su energia, inflazione e tassi in caso di ulteriori attacchi da parte di Teheran. Il precedente del 7 ottobre e il crollo (ma durò poco) ...affaritaliani

Addio a Renzo Cecchini. Cordoglio in città: "Il Met era la sua casa. Amato dagli artisti" - Lutto per la morte dello storico direttore tecnico. Nigro: "Era tanto bravo da essere richiesto per allestimenti in Europa". Giacomelli: "Ora raggiunge Roberta Betti, con lei ha condiviso l’amore per ...lanazione