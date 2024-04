(Di lunedì 15 aprile 2024) "Adesso basta!". È l'appello di Cgil e Uil che chiamano ina Roma il 20per la manifestazione nazionale su salute e sicurezza, diritto alla cura e sanità pubblica, riforma fiscale e tutela dei. Il concentramento è alle ore 9:30 al Circo Massimo presso ille Ugo La Malfa. Il corteo partirà da viale Aventino alle 10:30 e si concluderà ale Ostiense dove interverranno i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizioe Pierpaolo. Nelle verranno allestiti 20 gazebo, uno per ogni regione, con le criticità dei diversi sistemi sanitari regionali. "C'è bisogno che noi scendiamo ine ci mobilitiamo per ottenere quei, a partire da quello al lavoro non precario, ...

mercoledì 21 febbraio "sarò a Firenze, insieme a Pierpaolo Bombardieri " per una manifestazione in occasione dello sciopero di due ore a livello nazionale proclamato da Cgil e Uil, con le categorie ... (quotidiano)

"Adesso basta!". È l'appello di Cgil e Uil che chiamano in piazza a Roma il 20 aprile per la manifestazione nazionale su salute e sicurezza, diritto alla cura e sanità pubblica, riforma fiscale e ... (quotidiano)

Referendum, Bombardieri: è uno strumento superato, in bocca al lupo a Landini e alla Cgil - Non c’è dubbio che alcune leggi sul lavoro, a partire dal Job Act, siano sbagliate, ma il referendum non è forse lo strumento giusto per cambiarle. A precisa domanda se aderirà all’iniziativa referend ...ildiariodellavoro

Landini-Bombardieri, il 20 aprile in piazza per diritti e salari - "Adesso basta!". È l'appello di Cgil e Uil che chiamano in piazza a Roma il 20 aprile per la manifestazione nazionale su salute e sicurezza, diritto alla cura e sanità pubblica, riforma fiscale e tute ...ansa

Lavoro, Landini-Bombardieri: sabato in piazza ma andremo avanti - Roma, 15 apr. (askanews) – Le scelte del governo non vanno nella direzione delle richieste unitarie delle confederazioni sindacali. Pertanto, la mobilitazione andrà avanti. Lo hanno sottolineato i lea ...askanews