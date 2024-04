Lana Del Rey al Coachella 2024 coperta di glitter | abito blu e boots fanno impazzire TikTok

(Di lunedì 15 aprile 2024) In queste ore la performance di Billie Eilish edel Rey alsta letteralmente invadendo i social: tra YouTube e Tik Tok le due cantanti simbolo di una generazione si sono esibite in due brani, rispettivamente Ocean Eyes e Videogames, due pezzi iconici. Per questa performanceha optato per un outfit strepitoso:blu eletteralmente ricoperti di. Ma analizziamo tutto l’outfit. L’outfit didel Rey al: una garanzia Tra le varie ipotesi di tendenze per questo Festival c’erano sicuramente i fiocchi. Che, durante la sua esibizione (era una delle artiste più attese di quest’edizione), ha esibito in tanti modi. Ma il suo outfit più ...

Tempo di lettura: 3 minutiTorna la gestione pubblica, ma allo Stadio Collana c’è un giallo date . Devono pazientare ancora, e non poco, migliaia di sportivi. Per pista di atletica e palestre, ... (anteprima24)

Back to Indio. Il primo weekend del Coachella 2024 si è appena concluso nella valle californiana, condito con tanto di look di star, influencer e Festivalgoer non meglio identificate. ... (iodonna)

Partito il Coachella, da Lana Del Rey alla reunion dei No Doubt: i protagonisti del primo weekend - Lana Del Rey è stata una delle protagoniste più attese Al debutto come headliner e di ritorno al Coachella dopo essersi esibita dieci anni fa. Romantica e malinconica è arrivata in moto e ha portato ...tgcom24.mediaset

Lana, sul rio Valsura un nuovo ponte di legno: lavori finiti in autunno - Via libera dalla giunta comunale al progetto per l’allargamento dell’infrastruttura che dal 1984 ha servito i residenti e i turisti. Sarà più ampia e dotata di spazio sufficiente per garantire il pass ...altoadige

Sacchi di Lana di roccia gettati nel fiume Chisola, vengono recuperati a Moncalieri - Cinque sacchi di grandi dimensioni contenenti Lana di roccia sono stati ripescati nel pomeriggio ... Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell'Arpa Piemonte e gli agenti della ...torinotoday