L’addio e una raccolta fondi per sostenere la famiglia | a Longuelo l’ultimo saluto a Francesco Donati

(Di lunedì 15 aprile 2024) Bergamo. Una presenza profondamente sentita e commossa, unita ad unaperla ‘sua’che trasforma in un’azione concreta l’immenso affetto che amici e colleghi provavano nei suoi confronti. Moltissime persone si sono radunate questa mattina (lunedì 14 aprile) nella chiesa parrocchiale diper i funerali e, il 44enne vigile del fuoco di Bergamo morto improvvisamente per un malore lo scorso 11 aprile. Tra i presenti la compagna Zaira e i figli, di 11 e 14 anni, Daniele e Camilla. Gli amici hanno in questi giorni lanciato unasu GoFundMe che ha già ricevuto oltre 300 donazioni. Gli organizzatori – Gaia Ceresa, Max ...

Gli spoiler settimanali di Uomini e Donne rivelano che non mancheranno i momenti particolarmente concitati, sia al Trono Classico sia a quello Over. Per quanto riguarda il primo, al centro del ... (tutto.tv)

Noi qui a FQMagazine abbiamo in testa il ritornello di Insieme a te non ci sto più da che Fiorello , questa mattina, ha annunciato un’ultima puntata di VivaRai2 che avrà una certa epicità. Lo showman ... (ilfattoquotidiano)

Amadeus dice addio alla Rai: ecco i nomi dei possibili conduttori che lo sostituiranno - Amadeus ha detto addio alla Rai: poco fa è arrivato il comunicato che ufficializzava il suo addio. Ma chi lo sostituirà alla conduzione dei suoi programmi Ecco i nomi dei possibili candidati!comingsoon

Il troppo amore per la patria se diventa troppo odio, non c'è mai stato - Un addio al nubilato. Si festeggia la sposa, amica da una vita conosciuta nel posto del cuore: una vacanza, insieme .Lei a breve indosserà l’abito bianco. L’Italia il luogo del primo incontro. Al mare ...huffingtonpost

MACIA, Può tornare in viola in caso di addio di Burdisso - Macia, attualmente ancora dirigente sotto contratto per altri due anni con lo Spezia, ha lasciato un ottimo ricordo del suo operato oltre ad aver mantenuto diversi contatti in città anche dopo il suo ...firenzeviola