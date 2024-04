La Volta Buona | tutti gli ospiti della settimana dal 15-19 aprile

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nuovaper “La” su Rai 1, condotta dalla brillante Caterina Balivo, che si prepara a tornare con una carrellata diillustri nel mondo dello spettacolo. Vediamo cosa ci aspetta per le puntate dal 15 al 19. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 16:00, il salotto televisivo accoglierà volti noti per interviste, approfondimenti e momenti di intrattenimento di alta qualità. Scopriamo insieme chi saranno gliprotagonisti delle puntate in programma dal 15 al 19. Lunedì 15si comincia con Paolo Brosio, Michele Savoia e Irene Effe. Lainizia con il dinamismo e la freschezza che contraddistinguono “La”. ...

News Tv. Arianna David “La volta buona” . L’ex Miss Italia è stata ospite del programma condotto da Caterina Balivo e si è lascia ta andare ad una confessione che ha lascia to tutti a bocca aperta. ... (tvzap)

La Volta Buona , Eva Henger sulla sceneggiatura del suo film: «Mio marito l’ha mandata a Kevin Spacey in persona. Io non sapevo niente» Una clip uso stampa estratta dalla puntata di oggi, giovedì 11 ... (361magazine)

Scopriamo insieme le anticipazioni del programma del daytime pomeridiano di Rai 1, in onda cinque giorni alla settimana dalle 14:00 alle 16:00. Il prossimo lunedì , La Volta Buona riparte con la ... (movieplayer)

Spotify Music Pro: è la Volta Buona per lo streaming lossless - Le ultime build di Spotify su Android suggeriscono (di nuovo) l'arrivo dello streaming lossless: potrebbe far parte del pacchetto Music Pro.punto-informatico

Jannik Sinner e il punto non contestato all’arbitro a Montecarlo: perché ha fatto bene - Quella Volta da centrocampista del Sesto in cui s’impadronì della ... lo scambio per sollecitare alla giudice Aurelie Tourte la verifica del segno e una Buona visita oculistica. Sarebbe stato un ...corriere

La Volta Buona, Mauro Coruzzi ringrazia Liorni dopo l’ictus: “Tornato in tv grazie a lui” - La Volta Buona, Mauro Coruzzi ringrazia Marco Liorni E’ andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona, condotta come sempre da Caterina Balivo.televisionando