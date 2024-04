La vergogna dei voti comprati | Se avessi offerto di più | testimonianza choc

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 15 aprile 2024) Uno scenario desolante, convenduti enei bar del paese, tra l'altro a prezzi da discount... A Dritto e rovescio si parla del caso Bari e dell'inchiesta sulla compravendita di preferenze in due comuni della provincia pugliese. Nella trasmissione condotta da Paolo Del Debbio interviene un allora candidato a Grumo Appula, Giacomo Pinto. "Ho avuto da parte di alcuni elettori lache isi compravano per 50 euro - spiega l'ex candidato - Anzi, mi hanno anche proposto che sedi più, il voto lo avrebbero dato a me". Affermazione, questa che provoca l'amara ironia del conduttore: "Questa è una legge di mercato...". Dove avvenivano questi scambi? Secondo le testimonianze raccolte da Pinto, promesse e dazioni avvenivano in luoghi pubblici ...